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Boşandığı eşi tarafından silahla vurulan 3 çocuk annesi kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Nuran K., 1 hafta önce boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Güncellenme: 11:12, 04/03/2021
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Kayseri’de yaşayan Şükrü E. (42), 1 hafta önce boşandığı eşi Nuran K.’nın (40) Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada 3 çocuğun gözü önünde tartıştığı eski eşi Nuran K.’yı darp eden Şükrü E., bununlada yetinmeyip belindeki silahı çekip Nuran K.’ya ateş açtı.

Vücuduna 2 mermi isabet eden Nuran K., ağır yaralandı. Olayın ardından Şükrü E. kaçarken, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Nuran K. tedavi altına alındı.

Nuran K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. Ekipler, kaçan Şükrü E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

Çocuk Darp Kadın Kayseri Polis
Yayınlanma Tarihi:10:58,