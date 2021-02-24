Boşandığı eşine dehşeti yaşattı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Orta Mahalle, 230 Sokak’taki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Erencan K., boşandığı eşi Kardalen Lofçalının evine gitti.

Erencan K. ve Lofçalı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erencen K., yanında getirdiği bıçakla Kardelen Lofçalıyı 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Karnına ve bacaklarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATI TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yatan genç kadını, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Kardalen Lofçalı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan Ercan K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA

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