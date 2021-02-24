Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boşandığı eşine dehşeti yaşattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşandığı eşinin evine giden Erencan K. (23) tartıştığı Kardalen Lofçalı'yı (19), 3 yerinden bıçakla yaralayarak, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Lofçalı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güncellenme: 23:41, 24/02/2021
HaberlerGünün İçinden
Boşandığı eşine dehşeti yaşattı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Orta Mahalle, 230 Sokak’taki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Erencan K., boşandığı eşi Kardalen Lofçalının evine gitti.

Erencan K. ve Lofçalı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erencen K., yanında getirdiği bıçakla Kardelen Lofçalıyı 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Karnına ve bacaklarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATI TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yatan genç kadını, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Kardalen Lofçalı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan Ercan K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA

İlginizi ÇekebilirCanlı ders sırasında kadın öğretmeni ve ailesini döverek hastanelik ettilerCanlı ders sırasında kadın öğretmeni ve ailesini döverek hastanelik ettilerİlginizi ÇekebilirServis bekleyen kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldüServis bekleyen kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü
Adnan Menderes Üniversitesi aydın canlı Darp Kadın Manisa Muğla Polis Sağlık Tokat