Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla yaraladı

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Tarık K. ile boşanma aşamasındaki eşi Nurcan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tarık K., yanındaki tabancayı çekip Nurcan K. ile kayınvalidesi Nezire D.’yi vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve kızı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan Tarık T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA