Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boşanma aşamasındaki eşini vuran koca üç ay sonra yakalandı

Niğde'de boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Sibel Yüzeri, silahla ağır yaralayan Mehmet Yüzer üç ay sonra yakalandı.

Güncellenme: 11:08, 25/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Boşanma aşamasındaki eşini vuran koca üç ay sonra yakalandı

Olay, 15 Mart’ta Niğde’de meydana geldi. İki çocuk annesi öğretmen Sibel Yüzer, boşanma aşamasındaki eşi muhasebeci Mehmet Yüzer ile görüşmek için buluştu. Çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sibel Yüzer, eşinin belindeki tabancayı görünce bir markete sığındı.

48 yaşındaki Mehmet Yüzer, peşinden gittiği eşi Sibel Yüzer’e tabancayla ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Sibel Yüzer, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sibel Yüzer, tedavisinin ardından taburcu oldu. Polis tarafından aranan 48 yaşındaki Mehmet Yüzer’in, Karaman’da olduğu belirlendi. Bulunduğu eve düzenlenen operasyonla Yüzer yakalandı. (DHA)

Çocuk Karaman Niğde Polis