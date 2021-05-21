Boşanma aşamasındaki eşinin amcasını tabancayla, kayınbiraderini de darbederek yaraladı

Olay, Menteşenin Karamehmet Mahallesinde meydana geldi. Sinan A., boşanma aşamasında olduğu eşi Semra A. (29) ile konuşmak istedi.

Genç kadının amcası Suat İ. ile kardeşi Yüksel İ., görüşmeye izin vermedi. Bunun üzerine Sinan A. ile Suat İ. ve Yüksel İ. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Sinan A., tartışmanın ardından otomobil ile bölgeden uzaklaştı. Yüksel İ. ile Suat İ. ise otomobille Sinan A.’yı takip edip, aracın önünü kesti.

Menteşe Ferah Evler Sitesi önünde tekrar çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sinan A., Suat İ.’yi tabancayla vurarak yaralarken, Yüksel İ.’yi de darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan Suat İ., kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Suat İ.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yüksel İ. ise aynı hastanede ayakta tedavi edildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden otomobiliyle kaçan şüpheli Sinan A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. DHA