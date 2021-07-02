Boşanma davası açan eşe ‘vergi kaçakçılığı’ ve ‘kara para’ suçlaması

Serdar P., 2017 yılında 12 yaşındaki kızının annesi H.P.’ye şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. H.P. de eşine, karşı dava açtı. Ankara 15inci Aile Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada, çiftin kızlarının velayeti geçici olarak anneye verildi.

Mahkeme ayrıca Serdar P.’nin, 5 bin lira çocuk, 5 bin lira da eşi için geçici nafaka ödemesine hükmetti. H.P. boşanma davası ile birlikte eşine karşı mal bölüşüm davası açtı. Dava sürerken, Serdar P., borçları olduğunu bu nedenle nafakayı ödeyemediğini söyleyerek, nafaka miktarının düşürülmesini talep etti. H.P. ise eşinin kendisine şirketteki haklarını vermemek için sahte evrakla kendisini borçlu gösterdiğini ileri sürdü.

H.P. ayrıca eşinin yurt dışında başka kişiler adına kurdurduğu şirketler üzerinden kara para akladığını ve vergi kaçakçılığı yaptığını iddia ederek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

H.P., avukatı Çağrı Ayhan Şenel aracılığıyla savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Serdar P., ortakları Barış A. ve Tamer E.nin, kendi kontrollerinde yurt dışında şirketler kurarak gerek yurt dışı faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, gerekse Türkiye’de elde edip çeşitli şekilde borç verme gerekçeleri ile yurt dışına gönderdikleri kazançları, Malta ve ABD’de bulunan şirketler üzerinden borç almış gibi yine kendilerine dönmesini sağladıklarını iddia etti.

BELGELERİ SAVCILIĞA TESLİM ETTİ

Eşi ve ortaklarına ait şirketler üzerinden aktarılan para hareketleriyle ilgili bazı belgeleri ve yazışmaları da savcılığa teslim eden H.P., dilekçesinde, “Söz konusu mail yazışmaları, bellek kayıtları ve şüphelilerin banka hareketleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüpheliler, kendi şirketlerine borç vermekte ve söz konusu borcun geri ödemesi yine kendilerine ait başka bir şirkete aktarılmaktadır. Bu nedenle şüpheliler hakkında ‘vergi kaçakçılığı’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve savcılıkça resen tespit edilecek diğer suçlardan kamu davası açılmasını talep ederiz” denildi. (DHA)