Boşanmak istediği eşi 16 kez bıçakladı, ölümden döndü, yaşadıklarını mahkemede anlattı

İstanbul Bayrampaşa'da 2 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Aleyna Tülay Taş, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanmak istediği eşi Okan Taş tarafından bir sokağa çekilerek 16 yerinden bıçaklanmıştı. Olaydan sonra, Okan Taş tutuklanmış, Aleyna Taş ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Aleyna Taş ile avukatı katıldı. Tutuklu sanık Okan Taş ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkemede savunması alınan Okan Taş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talep etti. Beyanda bulunan Aleyna Taş, “Şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

“İKİ KEZ KALBİM DURDU”

Duruşmadan sonra adliye önünde konuşan Aleyna Tülay Taş, şunları söyledi:

* 2 Nisan günü kızıma bir şeyler almak için dışarı çıkmıştım. Caddede bir anda arkamdan gelerek bıçağını gösterdi. Günlerdir benim dışarıya çıkmamı beklediğini söyledi. Beni sürükleyerek sokağa soktu ve o sırada bıçaklamaya başladı. Tam 16 tane bıçak darbesi var.

* Daha sonrasında hastane süreci geçirdim. İki kez kalbim durdu, akciğerim söndü. Tedavi süreci sonrası kendisi zaten tutuklanmıştı. Şu an ilk duruşma görüldü. Hakim duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine, sanığın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

* Duruşmaya kendisi görüntülü olarak katıldı. İfadesinde, benim onu aldattığımı iddia etti fakat elinde hiçbir kanıt olmadığı için hakim kanıt sordu. Sonuna kadar şikayetçiyim.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Okan Taş hakkında, ‘eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar cezası talep edildi.