Boşanmak isteyen eşini engelli bırakan sanığın cezası belli oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 11 Mart 2016 tarihinde meydana gelen olayda sanık Emre Aşkın, kendisinden boşanmak isteyen eşi Handan Aşkın ile kayınbiraderi Sedat Sevin'i kurşunlamıştı. Sanık Aşkın'ın silahlı saldırısı sonucu Handan Aşkın engelli kalmış, ağabeyi ise ağır yaralanmıştı. ‘Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından yargılanan Aşkın, 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 1. Daire mahkemesi, yerel mahkemenin kararını incelemiş ve her iki mağdura karşı ayrı ayrı makul cezalar verilmesi yerine üst sınırdan hapis cezası belirlenerek fazla cezalar verilmesi hususunun bozmayı gerektirdiği belirterek kararı bozmuştu.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Aşkın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİNİ İSTEDİLER

Müşteki avukatları mahkemede söz alarak, sanığa haksız tahrik hükümleri uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını ve mahkemenin, Yargıtay ilamına karşı önceki kararında direnmesini talep etti.

“BU KASTLA HAREKET ETMİŞ OLSAYDIM RAHATLIKLA YAPARDIM”

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Aşkın, “Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Benim öldürme veya yaralamaya dair bir kastım yoktur. Bu kastla hareket etmiş olsaydım ev içinde olduğumdan rahatlıkla böyle bir eylemi gerçekleştirebilirdim. Eşim ve abisinin bana karşı söylemiş olduğu kelimelerden tahrik etmesi böyle bir olayın yaşanmasına sebebiyet verdi” dedi. Son sözü sorulan sanık pişman olduğunu söyledi.

TEŞEBBÜŞ AŞAMASINDA KALAN AĞIR SUÇLARA İNDİRİM

Kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanık Emre Aşkın’ın eşi Handan Aşkın'a yönelik, ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylem teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle cezayı 17 yıla indiren mahkeme, sanık hakkında mahkemedeki tutumundan dolayı iyi hal indirimi de uygulayarak 14 yıl 2 ay hapsine karar verdi.

Mahkeme, mağdur Sedat Sevin'e yönelik ise ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. Bu suçun da teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle indirim uygulayan mahkeme cezayı 11 yıla indirdi. Sanığın mahkemedeki tutumundan dolayı yine iyi hal uygulayarak 9 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Emre Aşkın'a her iki suçtan toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi.