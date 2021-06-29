Budanan ağaçların dalları alev alev yandı

Ataköy’de ağaçlık alanda budanan ağaçlardan kalan kuru dallar saat 22.00 sıralarında yandı.

Sebebi bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında yükselen alevler çevrede korkuya neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

“GÖKYÜZÜ KIPKIRMIZIYDI”

Çevre sakinlerinden Ayça Aslan, şunları söyledi:

* Evde otururken balkona çıktım. Baktığımda alevleri gördüm. Gökyüzü kıpkırmızıydı.

* Evden inip baktığımda bizim yürüyüş yolumuzda çamlar var, onların yandığını gördüm.

* Daha önce bunları budamışlardı. Budanan dallar yığılmış bir şekilde duruyordu.

* Bunların neden toplanmadığını biz de sorguluyorduk. Neden yandığını bilmiyoruz tabii. DHA