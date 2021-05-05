Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Buğday yığınına gömülen teknisyen öldü

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, bakım yapmak için yaklaşık 25 metre boyundaki hububat silosuna giren teknisyen Metin Esen (34), depolanan buğdayın içine düşüp, boğularak hayatını kaybetti.

Güncellenme: 23:19, 05/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Buğday yığınına gömülen teknisyen öldü

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenipazar beldesindeki özel şirkete ait hububat silosunda meydana geldi. Metin Esen, periyodik bakımını yapmak için yaklaşık 25 metre uzunluğa sahip 1750 ton kapasiteli hububat deposuna girdi. İş arkadaşları, aradan geçen sürenin ardından Esen’den haber alamayınca, itfaiye ve AFAD’dan yardım istedi.

Depolanan buğday, Esen’in bulunması için diğer siloya aktarıldı. Saat 16.30 sıralarında, Esen’in bedeni boşaltılan silonun içinde bulundu.

Hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Metin Esen’in içine gömüldüğü buğday yığınında boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Esen’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Yozgat Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirKoyun otlatma kavgasında baba oğul öldürüldüKoyun otlatma kavgasında baba oğul öldürüldüİlginizi ÇekebilirEşiyle ilişkisinden şüphelendiği babasını, annesiyle planlayıp öldürdüEşiyle ilişkisinden şüphelendiği babasını, annesiyle planlayıp öldürdü
buğday Haber Ölüm Sağlık Yozgat
Yayınlanma Tarihi:23:15,