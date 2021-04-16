Bursa’da antika dükkanında büyük yangın

Yangın, merkez Osmangazi İlçesi Haşimiscan Caddesi’nde bulunan bir antikacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre saat 21.00 sıralarında, antikacı dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alevler, 2 katlı ahşap binayı tamamen sararken, alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangın sebebiyle zaman zaman çökme tehlikesiyle yaşandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Ayrıca iş yeri sahibi, baygınlık geçirirken gözyaşlarına boğuldu. Yangın sebebiyle binlerce lira değerindeki antika eşyalar kullanılamaz hale geldi. 9 itfaiye aracı, 35 itfaiye erinin yangına müdahalesi devam ediyor. (İHA)