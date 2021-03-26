Bursa’da askıda mama uygulaması

Bebeklerin temel beslenme ihtiyacı olan mama fiyatlarındaki artış dar gelirli ailelerin en büyük sorunu. Bebek maması satın almakta güçlük çeken aileler için Bursa’da bir eczanede askıda bebek maması uygulaması başlatıldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde bir eczanede, hayırsever vatandaşların oluşturdukları kumbara sayesinde ihtiyacı olan ailelere bebek maması temin edilmeye başlandı. Eczane çalışanları, bebek sahibi dar gelirli vatandaşların uygulamadan çok memnun kaldıklarını, hayırseverlere de teşekkür ettiklerini söyledi.

DÖVİZ KURUNA BAĞLAMIŞTI

Marketlerde bebek mamaları çalınmasın diye kilitli dolaplarda satılıyor. Daha önce Meclis’te verilen soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mamadaki pahalılığı döviz kurlarındaki artışa bağlamıştı.

ASGARİ ÜCRETLE 18 KUTU MAMA ALINABİLİYOR

Dünyaca ünlü bir mama markasının 800 gramlık paketi Türkiye’de 125 TL’ye satılırken, asgari ücretle bir ayda sadece 18 kutu mama alınabiliyor. Pek çok ülkede aylık asgari ücret yerine saatlik ücret veriliyor. Sözcü’nün yaptığı aylık ortalama hesaplamalara göre, İngiltere’deki bir asgari ücretle 125 paket, İsviçre’de 167 paket, Almanya’da 94 paket aynı marka mama satın alınabiliyor.