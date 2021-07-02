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Bursa’da cam şişe yüklü TIR devrildi

Bursa’da şoförünün hakimiyetini kaybettiği cam şişe yüklü TIR' yola devrildi. TIR'daki cam şişeler yola saçılırken, Yenişehir-Bursa karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Güncellenme: 00:00, 02/07/2021
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Bursa’da cam şişe yüklü TIR devrildi

Kaza, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi Yenişehir-Bursa Karayolu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Şişecam Fabrikası'ndan yola çıkan Mehmet T. idaresindeki 16 VT 272 plakalı TIR Seymen Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje devirdi. TIR’ın devrilmesiyle dorsesinde bulunan cam şişeler yola saçıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken TIR kullanılamaz hale geldi.

Yola devrilen şişeler sebebiyle Yenişehir-Bursa Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Ekiplerin şişeleri temizlemesi ve tırın kaldırılmasıyla, yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Bursa kaza