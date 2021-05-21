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Bursa’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Güncellenme: 18:41, 21/05/2021
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Kentte saat 16.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı.

Merkez ilçelerindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri bu bölgelerde zor anlar yaşadı. Yıldırım ilçesi Millet ve Kazım Karabekir mahallelerinde ise yer yer su baskınları görüldü.

Bursa Valiliği’nden dün yapılan açıklamada, kentte bugün sağanak ve dolu yağışı beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. DHA

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