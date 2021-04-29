Büyükçekmece’de su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay dün akşam saatlerinde Dizdariye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 yaşındaki Poyraz Tok arkadaşlarıyla birlikte evinin yakınındaki parka oynamaya gitti. Arkadaşlarıyla birlikte parkta dolaşan ve oyun oynayan çocuk park içinde bulunan hamamın çatısına çıktı. Küçük çocuk iddiaya göre hamama ait su deposunun ahşap kapağı kırılınca yaklaşık 4 metre derinliğindeki su dolu deponun içine düştü. Saat 16.00 sıralarında ortadan kaybolan ve çocuklarından haber alamayan aile çocuklarını ev ve park çevresinde aramaya başladı.

5 SAAT SONRA BULUNDU

Çocuğu aramak için mahalle sakinleri de sokağa çıktı. Komşularıyla birlikte çocuklarını arayan aileye bir kadın çocuğu en son hamam çevresinde gördüğünü söyledi. Aramalarını o noktada yoğunlaştıran aile ve komşuları hamamın çatısına çıktı. Küçük çocuğun hamama ait su deposunun içinde hareketsiz durduğunu görüldü. Yakınları çocuğu depodan çıkararak kalp masajı yapmaya çalıştı ardından hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

“KUYUNUN ÜZERİNDE DEMİR DEĞİL TAHTA VARMIŞ”

Acılı anne uzun süre yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Yaşanan olayı anlatan anne Sultan Kökçül, “İşten geldiğimde evin önünde oynuyordu. Sonra çocuklarla birlikte buraya gelmişler. Buraya çıktığını görmüşler. Yanında arkadaşları varmış. Belki burada güvenlik şeridi olsaydı belki o çocuk oraya çıkmazdı. O merdiven orda olmasaydı çıkmazdı. Kendisini bilen bir çocuktu. Oraya çıkacak bir çocuk değildi. Bugün benim başıma geldi yarın bir gün başka bir çocuğun başına da gelebilir. Kuyunun üzerinde demir değil tahta varmış Polis tahtayla birlikte içine düşmüş dedi. Kendimiz çıkardık oradan hastaneye götürüldü. Orda da kalp masajı yapmışlar” diye konuştu. Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken anne Kökçül baygınlık geçirdi.

“BÜYÜK BİR İHMAL VAR”

Ailenin komşusu Mehmet Pişkin de aramalara katıldığını söyleyerek , ” Büyük bir ihmal var. burası çocuk parkı merdiven daima orada. merdiveni yan konulması lazım. kolaylıkla çıkılıyor. Belki de çocuğu ittiler bilemiyoruz” diye konuştu. Polis hamam ve çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, parka yine önlem amaçlı çevik kuvvet polisi de sevk edildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. (DHA)

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