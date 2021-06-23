Büyükçekmece’deki çifte cinayette şüpheli koca aranıyor 

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’nde pazar gecesi saat 01.40’da yaşanan çifte cinayette, sokakta yürüyen Gökhan Denli ve Adalet Bikenin yanına yaklaşan araçtan 2 kişi indi. Gönül ilişkisi yaşadıkları iddia edilen Denli ve Benli ile otomobilden inenler arasında tartışma çıktı. Kimlikleri belirsiz şüpheliler, Denli’yi bıçakladı. Kaçmaya çalışınca da arkasından tabancayla teş etti. Kanlar içinde yere yığılan Denli, hayatını kaybetti. Şüpheliler Adalet Bike’yi ise, zorla otomobile bindirip, götürdü. Ancak şüpheliler, genç kadını da öldürüp, cesedini, yol kenarına atıp, kaçtı.

BIÇAKLAYIP, HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATMIŞLAR

Çifte cinayetin detaylarına DHA ulaştı. Edinilen bilgiye göre; Polis ilk olarak Gökhan Denli’nin öldürüldüğü yere giderek, inceleme başlattı. Bu sırada polise, olay yerine 1 kilometre mesafede bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Hemen bu bölgeye giden ekipler, yüzü tanınmaz haldeki cesedin Adalet Bike’ye ait olduğunu beliredi. Bikenin zorla bindirildiği otomobilde bıçaklandığı, araç hareket halindeyken de yola atıldığı tespit edildi.

BİKE’NİN KOCASI, KAYINPEDERİ VE 2 KAYINBİRADERİ ARANIYOR

Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca öldürülen Adalet Bikenin evli olduğunu belirledi. Bu bilginin ardından çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, çifte cinayetin şüphelileri olarak genç kadının eşi M.B ile birlikte kayınpederi ve 2 kayınçosunu arıyor. Polis olaydan sonra bulundukları aracı yaptıkları kaza sonrası bırakarak kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)