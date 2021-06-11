Çaldığı konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiralamış

Olay 10 Haziran günü Isparta Eğirdir’e bağlı Aşağı Gökdere köyünde gerçekleşti. Hidroelektrik santrali inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı 3 konteyner çalındı.

İnşaat firmasının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptıkları araştırmada, çalınan konteynerleri il merkezindeki Hurdacılar Sitesinde buldu.

Konteynerleri Muhammet S.’nin 16 bin 300 liraya sattığı bilgisine ulaşan jandarma, Eğirdir’de oturan ve başka hırsızlık suçlarından da aranması bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

TAŞIMAK İÇİN VİNÇ VE TIR KİRALAMIŞ

Muhammet S.’nin, konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiraladığı, bunlar için de 2 bin 500 lira ödeme yaptığı tespit edildi.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Muhammet S., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. DHA