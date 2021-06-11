Çaldığı malları pazarda satıyordu! Yakalandı

Bolu'da, toptan gıda malzemesi satışı yapan bir işyeri ürünlerinde satışı yapılmamasına rağmen eksilmeler olduğunu fark etti.

İşyerinden hırsızlık yapıldığından şüphelenen yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yapıldığı iddia edilen işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede bir kişinin boş poşetle markete girdiğini ve gıda malzemelerini poşete doldurarak ücretini ödemeden ayrıldığını tespit etti.

Şüphelinin kimliğini belirleyen eden ekipler İ.E.'nin (56) yaşadığı eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan alınan İ.E. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Farklı tarihlerde girdiği marketlerden 5 bin lira değerinde gıda malzemesi çalan İ.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.E.'nin hırsızlık anları marketin güvenlik kameraların yansıdı. Görüntülerde, boş bir poşetle markete giren şahsın, 5 litrelik yağ tenekesiyle marketten ayrıldığı yer aldı. (İHA)