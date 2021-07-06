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Çalıntı ve icralık TIR’ların şasi numaralarını değiştiren şebekeye operasyon

Adana merkezli 12 ilde çalıntı ve icralı TIR’ların şasi numarasını değiştirip piyasaya sürdüğü iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 1’i kadın 34 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şasi numarası değiştirilmiş 200’e yakın TIR’a el konuldu.

Güncellenme: 14:45, 06/07/2021
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Çalıntı ve icralık TIR’ların şasi numaralarını değiştiren şebekeye operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, çalıntı, icralı TIR'ların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren bir şebeke deşifre edildi.

Şüphelilerin tespiti için 6 ay önce teknik ve fiziki takibe başlayan polis, 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere bugün şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 1'i kadın 34 kişi gözaltına alındı.

200'E YAKIN TIR'A EL KONULDU

Operasyonda 200'e yakın şasi numarası değiştirilmiş TIR ele geçirilirken, adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adana'da el konulan TIR'lar İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülürken, diğer illerdeki  TIR'ların ise kente getirilmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi. (DHA)

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