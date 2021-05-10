Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cami hoparlöründen okunan kasideye soruşturma

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mesir Camii hoparlöründen okunan kasidede geçen 'Oruç tutmayanın başın ağrısı' cümlesi sosyal medyada tepkilere neden olurken, Manisa Valiliği okunan kasideye ilişkin soruşturma başlattı.

Güncellenme: 19:46, 10/05/2021
HaberlerGünün İçinden

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi Mesir Camisi’nde hoparlörden dün gece yatsı namazı sonrası okunan Ramazan duası sırasında cami imamı tarafından okunan kasidede geçen ‘Oruç tutmayanın başın ağrısı’ cümlesi tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada ‘Oruç tutmayanın başı ağrısın’ olarak yorumlanan kaside sonrası harekete geçen Manisa Valiliği, soruşturma başlattı. Cami imamı ve okuduğu kaside hakkında inceleme sürüyor.

Kasidenin sözleri şöyle:

Onbir ayda gelirsin/ Müminlerin bayramısın/ Münafıkların zindanısın/ Merhaba ey şehri gufran merhaba/ Bu ayda cennet kapıları açılır/ Camilere rahmet saçılır/ Teravih kılanlara holle biçilir/ Merhaba ey şehri Ramazan merhaba/ Cehennem altın meyil daresi/ Elimi yüzümü yüsem çıkmaz karesi/ Oruç tutmayanın başın ağrısı/ merhaba ey şehri Ramazan merhaba. DHA

İlginizi ÇekebilirCamilerden Kudüs için dua ve sala okunduCamilerden Kudüs için dua ve sala okundu
Altın cami Kudüs Manisa oruç Ramazan Türkiye
Yayınlanma Tarihi:19:25,