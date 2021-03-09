Caminin kubbesindeki alemleri çaldılar

Olay, geçen hafta Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan Hacı Fehime Cami’sinde meydana geldi. 32 yıldır ibadete açık olan camide son 2 yılda 15 ayrı hırsızlık olayı gerçekleşti. Camiye farklı zamanlarda gelen hırsızlar tuvalet kapısı, musluk, klima dış ünitesi, kabloları son olarak ise kubbede bulunan 3 alemden ikisini çaldı.

‘İBADETHANEYE ZARAR VERİYORLAR’

Camide bulunan klima borularının kırıldığını ve bir şey çalınmadan zarar verildiğini ifade eden cami imamı Yusuf Değer, son iki yıl içerisinde 15 hırsızlık olayı yaşandığını belirterek, ”3 yıldır Hacı Fehime Cami’de görev yapıyorum. Görev yaptığım zamandan bu yana camimizde farklı zamanlarda olmak üzere 15 kez hırsızlık olayı yaşandı. Sürekli musluklar, tuvaletin kapısı, klima borusunu çalıyorlar.

Hatta kubbede bulunan alemi bile çaldılar. En son üç gün arayla 2 klima ünitesi de tahrip edildi. Camimizde bulunan klima kablosu, borusu, demiri ve sacı komple kesilmiş ama hiçbir şey alınmadan orada bırakıp gitmişler. Yani alenen ibadethaneye zarar verme, ibadethaneye saldırı olarak değerlendirdik” diye konuştu

Kubbede bulunan alemlerin çalındığını belirten Değer, ”Camide bulunan alemi çalmak için, kubbenin üzerinde bulunan koruyucu demirden tırmanarak aleme ulaşmışlar. Biz merdivenle bile çıkamıyorken hırsızlar tırmanıp, söküp çalmışlar. Bu hırsızlığın önüne geçilmesini ve bir an önce suçluların bulunmasını istiyoruz. Daha öncesinde üstten içeriye demir atılıp caminin camını kırmışlardı, bu şekilde bir saldırı olmuştu. Şimdi de klimalarda tahribat bırakarak saldırdılar” dedi. (DHA)