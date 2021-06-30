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Can almaya devam ediyor! 2 çocuk annesi kadın öldü, eşi  yoğun bakımda

Tekirdağ’da sahte alkolden 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, kocası ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Güncellenme: 14:36, 30/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Can almaya devam ediyor! 2 çocuk annesi kadın öldü, eşi  yoğun bakımda

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından defnedilmeye başlandı.

Hayatını kaybedenler arasında sahte alkol kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuran 2 çocuk annesi Nurcihan Engin (43) de bulunuyor.

Engin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Çorlu ilçesi Merkez Camii’ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Engin, Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Nurcihan Engin’in aynı alkolden kullandığı iddia edilen eşi Levent Engin’in de hastaneye eşini sormaya gittiği sırada fenalaşarak yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

Sahte alkolden öldüğü şüphelenilen Turdan Vardı da kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi. (İHA)

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Çocuk Çorlu Kadın Tekirdağ
Yayınlanma Tarihi:14:35,