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Çanakkale’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 00:27'de yerin 9.76 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncellenme: 00:38, 13/07/2021
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Çanakkale’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 3.5 büyüklüğündeki deprem, saat 00:27’de ve yerin 9.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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