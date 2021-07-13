Çanakkale’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 3.5 büyüklüğündeki deprem, saat 00:27’de ve yerin 9.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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