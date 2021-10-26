Çanakkale’de 306 şişe kaçak içki ele geçirildi
Çanakkale'de polisin bir araçta yaptığı aramada çeşitli markalarda 306 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları S.K. yönetimindeki araçta arama yaptı. Aramada, çeşitli markalarda 306 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K., hakkında yapılan adli işlem ve ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. DHA