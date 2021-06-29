Çanakkale’de 38 dereceyle yeni sıcaklık rekoru kırıldı

Çanakkale’de son 10 gündür hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzun yıllar haziran ayı sıcaklık ortalamasının 27,7 derece olduğu kentte, meteoroloji yetkilileri geçen pazar yapılan ölçümlerde, 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek haziran ayı sıcaklığının 37,2 derece olarak kaydedildiğini açıkladı. Ancak dün yapılan ölçümlerde 38 derece ile yeni rekor geldi.

Bu arada kentte tüm zamanların sıcaklık rekorunun 6 Ağustos 2017’de ölçülen 39 derece olduğu öğrenildi. Kentte bugün hissedilen poyrazla birlikte halk rahatladı. Kentte yaşayanlar serinlemek için gölgelik alanlar ve parklara giderken, kimi de sahilde denize girdi.

‘UZUN YILLARDIR BÖYLE SICAK HİSSETMEDİM’

Kordonda bulunan Kerim Taşkın, “Uzun yıllardır buradayım ama böyle sıcaklığı uzun yıllardır hissetmemiştik. Çünkü dün gezemedik. 3-4 tane kafe değiştirdik. Klimalar da yok. Sıcaklıklar haziran ayında bu kadarsa temmuz ve ağustos aylarında ne yapacağız bilmiyorum. Galiba bu süreç içerisinde 2-3 tane klima kullanmak zorunda kalacağız. Bence sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek ve Çanakkale 2021 yılında yeni bir rekorun sahibi olacak” dedi.

‘GÜNEŞE KARŞI ŞEMSİYE ALDIM’

Sıcaktan korunmak için şemsiyesi ile kordonda yürüyen Figen Kocaefe ise, “Aşırı sıcak var. Bunalıyoruz. Bugün biraz daha serin gibi esiyor. Güneşin etkilerini azaltmak için şemsiye aldım. Şapka taksam uçacak diye düşünüyorum. Birkaç gündür çok bunaltıcı sıcak vardı” diye konuştu.

Yapılan tahminlere göre, hafta sonuna kadar yağış beklenmeyen Çanakkale’de, cumartesi ve pazar sıcaklıkların 30-32 derece olması bekleniyor. (DHA)

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