Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin, Kabatepe-Gökçeada hattında da bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “Yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı planlı tüm seferler iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattı ise, Gökçeada’dan saat 07.00, Kabatepe’den ise saat 09.00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi. İHA