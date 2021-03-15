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Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güncellenme: 22:40, 15/03/2021
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Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin, Kabatepe-Gökçeada hattında da bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “Yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı planlı tüm seferler iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattı ise, Gökçeada’dan saat 07.00, Kabatepe’den ise saat 09.00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi. İHA

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Bozcaada Çanakkale feribot Gökçeada