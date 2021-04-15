Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Canlarını hiçe sayıp elektrik kablolarını kesen şüpheliler kamerada

Ataşehir'de canlarını hiçe sayıp, elektrik kablolarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.  Şüphelilerin kabloları kesme anı kameraya yansıdı.

Güncellenme: 14:21, 15/04/2021
HaberlerGünün İçinden

Ataşehir’de 3 şüpheli Küçükbakkalköy Kozyatağı bağlantı yolu ve Kayışdağı Caddesi kesişiminde bulunan elektrik trafosuna giden kabloları gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri elindeki makasla kabloyu kesti. Bu sırada polis ekipleri, kabloları kesip alan şüphelileri fark etti.

Polisle şüpheliler arasında kısa süren kovalamaca yaşandı. Şüpheliler  Ö.Z., S.Ş. ve İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin kabloları kesme anları kameralara yansıdı. (DHA)

İlginizi ÇekebilirMaden şantiyesinden 2 ton kablo çaldılarMaden şantiyesinden 2 ton kablo çaldılar
Ataşehir Eskişehir maden Polis