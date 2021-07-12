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Carole Hakko hayatını kaybetti

Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan "Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanı Carole Hakko hayatını kaybetti.

Güncellenme: 10:14, 12/07/2021
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Carole Hakko hayatını kaybetti

Alan Hakko ve Romina Hakko’nun annesi olan ve Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. 65 yaşında Hakko’nun cenazesinin İngiltere’ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere’de yapılacağı öğrenildi.

Make A Wish Derneği’nin twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko’nun  yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili Başkanımız” olarak kalacak.