Çataklı: 86 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- İç güvenlik operasyonları çerçevesinde mart ayında kırsal alanda dördü büyük, 31'i orta çaplı olmak üzere 8 bin 410 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 753 operasyon yapılmıştır.
- Aralarında Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride aranan, Mardin sorumlusu Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi, turuncu kategoride aranan Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam ile gri kategoride aranan iki teröristin de bulunduğu toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 64'ü PKK/KCK, 22'si DEAŞ terör örgütü mensubudur.
DRONE’LU TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ
- 132 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 98 silah, 28 adet mayın/eyp, 79 adet el bombası, 94 kg patlayıcı madde, 27 bin 711 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildi. Biri bombalı drone eylemi olmak üzere 16 terör eylemi engellendi.
- Eren operasyonları 12 ayrı bölgede devam ediyor. Bu bölgelerde bugüne kadar; dokuz terörist etkisiz hale getirilmiş, 75 iş birlikçi yakalanmış, 473 mağara/sığınak imha edildi. 82 silah, 75 mayın/EYP, 120 el bombası, 346 kg patlayıcı, 35 bin 816 mühimmat ve 439 kilogram esrar ele geçirildi. (İHA)