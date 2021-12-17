Çatıyı tamir ederken ölümden döndü, itfaiye kurtardı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir vatandaş evinin çatısındaki kiremitleri tamir ederken aniden bayıldı. Bayılan vatandaşa ilk yardımı çatıda itfaiye ve sağlık ekipleri yaptı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Hacıilyas Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda çatıdaki kiremitlerin tamiri için çıkan evli ve iki çocuk babası 62 yaşındaki Ali Yorulmaz, ayağının kayması sonucu dengesini yitirerek düştü. Kafasını çatı kiremitlerine çarpan Yorulmaz kısa süren baygınlık geçirdi. Çatıda Yorulmaz'ın düştüğünü gören vatandaşlar 112 acil yardım hattını aradı.

Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri ile 112 acil sağlık ekipleri çatıya çıkarak ilk yardımı yaptı. Yorulmaz itfaiye ekiplerinin yardımı ile çatıdan indirilerek ambulansa taşındı.

ÜÇ KAT AŞAĞI DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDUM

Ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yorulmaz'ın tedavisinin devam ettiği hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yorulmaz polise verdiği ifadede “Çatı katına son yağmurlarda su giriyordu kiremitleri değiştirmek ve düzeltmek için çatıya çıkmıştım, ayağım birden kaydı düştüm, kafamı çarpmışım. Kısa bir süreliğine kendimden geçtim. En büyük şansım üç kat yukarıdan çatıdan yere düşmemem” dediği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.