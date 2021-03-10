Çekmeköy’de kardeşlerin ölümü; İnşaat sahibine tutuklama talebi

Çekmeköy’de 4 ve 8 yaşındaki Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşler yapımı tamamlanmamış bir inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğuna düşerek, ölmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği yerdeki inşaatın sahibi Orhan A. dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Orhan A. Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli Orhan A. savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Orhan A.’nın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri devam ediyor. (İHA)