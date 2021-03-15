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Cephanelik yakalattılar, Adli Kontrol şartıyla serbest kaldılar

Mersin’de 3 ayrı evde yapılan operasyonda 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, Glock marka suikast tabancası, çok sayıda mermi ile 3 adet balistik yelek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan N.C, İ.B ve Y.G, ‘Adli kontrol şartı’ ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlılardan N.C’nin sosyal medyada “Güçlüyüz, biz hep kazanırız” paylaşımı dikkat çekti.

Ali Ekber ŞEN
Güncellenme: 11:19, 15/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Cephanelik yakalattılar, Adli Kontrol şartıyla serbest kaldılar

Mersin'de bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evinde çok sayıda mühimmat olduğu belirlenen İ.B'nin Mezitli ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait 700 mermi ele geçirildi.

İ.B'nin yapılan sorgulamasından sonra iki arkadaşına ait evlere de operasyon gerçekleştirildi. Olayla bağlantılı Y.G'nin evinde yapılan aramada ise kurşungeçirmez 3 adet balistik yelek ve 1 adet Glock marka suikast tabancası bulundu. Yine aynı ilçede yer alan N.C'in evinde ise Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde arkadaş olan 3 kişinin evlerinde yapılan operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar ile ilgili inceleme devam ediyor. Mahkemeye çıkartılan zanlılar N.C, İ.B ve Y.G, adli kontrol şartı uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖRGÜTSEL BAĞI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan düzenlenen esrarengiz operasyon ile ilgili örgütsel bir bağ bulunup bulunmadığı üzerinde de duruluyor. Ele geçirilen malzemelerin balistik incelemesinin sonuçlanmasıyla bu konuda soruşturmanın genişletilmesine karar verilebileceği ifade ediliyor.

GÜÇLÜYÜZ BİZ HEP KAZANIRIZ”

Ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili serbest kalan zanlılardan N.C'nin 5 kişiyle birlikte özel bir hastanenin yönetim kurulu başkanı E.Ş'nin makam odasında çekildiği iddia edilen fotoğrafın sosyal medyada “Güçlüyüz biz hep kazanırız” şeklinde paylaşılması da dikkat çekti.

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