Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çerkezköy Kapalı Cezaevi kapatıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler, Tekirdağ 1 NO'lu Cezaevi'ne nakledildi.

Güncellenme: 18:07, 20/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Çerkezköy Kapalı Cezaevi kapatıldı

Çerkezköy’de, 1988 yılında açılan Çerkezköy Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı’nın aldığı kararla kapatıldı. Cezaevinde bulunan 17 tutuklu ve hükümlü ise güvenlik önlemleri altında cezaevinden çıkarıldı.

Tutuklu ve hükümlüler, eşyalarını da yanına alarak geniş güvenlik önlemleriyle Tekirdağ 1 NO’lu Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Cezaevinde görevli personel, başka cezaevlerinde görevlendirildi, demirbaşlar da diğer cezaevlerine götürüldü.

FİRAR OLAYI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ 

Kapatılan Çerkezköy Kapalı Cezaevi’nde 2007 yılında 6 hükümlü, 2 infaz koruma memurunun boğazına kırılmış bardak dayayarak, firar etmiş ve 1 hafta içinde yakalanmıştı. DHA

İlginizi Çekebilir4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi polis kovalamacasında yakalandı4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi polis kovalamacasında yakalandı