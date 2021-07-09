Ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi

Olay, saat 17.00 sıralarında İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Denizde yüzmekte olan vatandaşlar açıkta gördükleri cismi insana benzeterek panikledi. Durum sahildeki görevlilere bildirildi. Açıkta ceset görüldüğü ihbarı üzerine deniz polisi olaya müdahil oldu.

Harekete geçen ekipler zodyak bot ile kısa sürede plaja gelerek cismin yakınında incelemede bulundu. Ardından sahile gelen deniz polisi cismin bir şamandıra olduğunu ve korkulacak bir şeyin olmadığını vatandaşlara bildirdi. Sahildekiler de bunun üzerine rahat bir nefes aldı. (İHA)