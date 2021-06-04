Ceviz kıran komşusunu öldürmüştü, cezası belli oldu

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mustafa Turan, tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan getirildi. Mahkemede, ölen Velit Bakır'ın eşi Nesrin Bakır ile taraf avukatları da hazır bulundu.

“SİLAH KAZARA PATLADI”

Savunması alınan Mustafa Turan, “Beton yıkılıyormuş gibi sesler duydum. Dışarı çıktım bu sefer sesin bodrumdan geldiğini anladım. Bodruma inince karanlıkta kimseyi görmedim ve korktum. Eve dönüp silahımı aldım. Sonra komşumun yanına gittim. ‘Dışarıdan ses geliyor, sizde duyuyor musunuz' dedim. ‘Evet duyuyoruz bizden geliyor, sen o kadar ses yapıyorsun biz sana bir şey demiyoruz' dedi.

Olay 45 saniye içinde oldu. Küfür ederek üstüme yürüdü. Poşetteki silah onun kıyafetine takıldı. Duracak sandım suratıma baktı, silaha baktı bana bir adım daha gelince patladı. Silah kazara patladı. Vurulduğunu anlamadım. Tekrar eve girdi. Küfür ederek tekrardan bana doğru gelirken daire kapısının önüne düştü. Ben o zaman vurulduğunu anladım. Ondan sonra korktuğum için silahla beraber tekrar evime çıktım. Evimde duramayarak dışarıya çıkıp kaçmak istedim. Tam kapının ağzında beni yakaladılar” şeklinde konuştu.

“ELİ TETİKTEYDİ”

Velit Bakır'ın eşi Nesrin Bakır, şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Canım ceviz çekti, toplam 5 ceviz yoktu. Bir ya da iki tane kırmadan kapı çaldı. Adam dedi ki ‘Bu ne gürültü', eşim de ‘Ceviz kırıyoruz' dedi. ‘Buyur sen de ye' dedim o da ‘Niye gürültü yapıyorsun' diye cevap verdi. Eşim de ‘Sen bütün gün gürültü yapıyorsun biz bir şey diyor muyuz” dedi. Elinde poşeti görmüştük. Eli tetikteydi, eşimin göğsüne silahı değdirdi, silahı patlattı. Eşim vurulunca direkt düştü, ben de bağırmaya başladım. O arada 14 yaşındaki oğlum çıktı odadan. Komşulardan yardım istedi. Sanık yukarı çıkmadan kaçmaya çalıştı. Yan komşum kaçamadan tuttu. Şahıs bir hafta önce elektriğimizi suyumuzu kesti. ‘Neden kirayı vermiyorsunuz' dedi. Biz ağabeyinin kiracıyız. Bize sürekli bana verin kirayı diyordu. Biz zaten ağabeyine vermiştik kirayı” dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Turan'ın, ‘Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsini istedi.

Bakır ailesinin avukatı ise sanık Turan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

“YALAN SÖYLÜYORLAR”

Mahkemede son sözü sorulan Turan, “Yalan söylüyorlar” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Turan'ı, Velit Bakır'a yönelik, ‘Kasten öldürme' suçundan, cezada indirim uygulamadan müebbet hapis cezasına çarptırdı.