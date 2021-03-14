Cezaevinden firar eden Seda’nın katili yakalandı

Adana’da gazino ve barlarda şarkıcılık yapan Seda Özmen, 23 Mayıs 2005’te, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesindeki bir portakal bahçesinde terk ettiği erkek arkadaşı Habib Bakır tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Habib Bakır ile suç ortağı olduğu öne sürülen Hayrettin Demir tutuklandı. Sanıklar 3 yıl süren davada 11 yıl 3er ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yerel mahkemenin verdiği kararı bir süre sonra Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, ‘asli failin sanık Habib Bakır olduğu ve eksik ceza verildiği’ gerekçesiyle bozdu. Yargıtay, ayrıca Hayrettin Demirin delil yetersizliğinden tahliyesine karar verdi.

Dosyayı yeniden ele alan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama neticesinde sanık Habib Bakır’ı 26 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Hayrettin Demir’in ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

CEZAEVİNDEN KAÇTI, POLİS YAKALADI

Habib Bakır, geçen ay, cezasını çektiği cezaevinden firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezasının bitimine 10 yıl kalan Bakırı yakalamak için çalışma başlattı. Bakırın izini süren polis, firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde saklandığını belirledi.

Takibe alınan Bakır, polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Habib Bakır, yakalandı. Bakır, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

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