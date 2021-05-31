Cezaevleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasından 29 Mart tarihinde imzalanan ‘Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda başlatılan ‘Ceza İnfaz Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası'nda açılış töreni düzenlendi.

İstanbul Adalet Sarayı Atrium alanında düzenlenen törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç ile yetkililer katıldı. Türkiye'nin birçok noktasındaki adliyelerde eşzamanlı olarak başlatılan kampanya kapsamında kitap bağış kumbarası kondu. Kumbarada toplanan kitaplar kütüphane kurulması için cezaevlerine gönderilecek.