ÇGD: Gazeteciler için ayrımcı aşılama sırası kabul edilemez

ÇGD Akdeniz Şubesi tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında Sağlık Bakanlığı'nın son kararıyla Basın Kartı sahibi ya da Basın İş Yasası ile çalışan gazetecilerin, aşılama programını ayrımcılık olarak nitelendirdi.

AYRIMCI BİR UYGULAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her türlü riske açık meslek grubu olarak gazetecilerin Covid-19 salgınına karşı aşılanmaya başlamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekle değerlendiren ÇGD birlikte, ayrımcı ve eksik buluyoruz. Çünkü meslektaşlarımızın önemli bir çoğunluğu Basın Kartı sahibi değildir. Basın Kartı almaya hak kazanmış binlerce gazeteci meslektaşımız da keyfi gerekçelerle Basın Kartı alamamakta ya da kartları iptal edilmektedir. Ayrıca çok sayıda meslektaşımız Basın İş Kanunu kapsamı dışında çalıştırılmaktadır. Meslektaşlarımızın farklı kanunlar kapsamında çalıştıkları için, aşılamaya sırasıyla ilgili ayrımcılığa uğramalarını etik bulmuyoruz”

“EŞİTLİKÇİ VE ADİL BİR YAKLAŞIMLA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Gazetecilerin her türlü riskli ortamda çalıştıkları, özlük hakları açısından farklı kategorilerde değerlendirilemeyeceği belirtilen açıklamada; “Gazeteci gazetecidir ve salgın hastalık önlemleri gibi bir konuda, meslektaşlar arasında herhangi bir ayrımcılık uygulanması kabul edilemez. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi olarak, Covid-19 aşısının medya sektöründe çalışan herkesi, Basın Yasası'na tabi olmasa da sahada canını dişine takarak her türlü tehlike altında çalışan tüm meslektaşlarımızı kapsaması çağrısında bulunuyoruz. Gazetecilere aşı uygulaması eşitlikçi ve adil bir yaklaşımla gözden geçirilmeli, gazeteci meslek örgütleriyle işbirliği içinde aşılama programına tüm gazeteciler alınmalıdır” denildi.