CHP’li başkan coronaya yakalandı
Bursa'nın CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sosyal medyadan corona virüse yakalandığını duyurdu.
Bursa’da CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
“EVDE KARANTİNADA OLACAĞIM”
Belediye Başkanı Sertaslan paylaşımında, “Sevgili hemşehrilerim; yaptırmış olduğum Covit-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Bir süre evde karantinada olacağım. İlgi gösteren, arayan, soran ve mesaj gönderenlere teşekkür ederim. Cevap veremediğim herkesten özür dilerim” ifadelerini kullandı.