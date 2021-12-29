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CHP’li başkan coronaya yakalandı

Bursa'nın CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sosyal medyadan corona virüse yakalandığını duyurdu.

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CHP’li başkan coronaya yakalandı

Bursa’da CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

“EVDE KARANTİNADA OLACAĞIM”

Belediye Başkanı Sertaslan paylaşımında, “Sevgili hemşehrilerim; yaptırmış olduğum Covit-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Bir süre evde karantinada olacağım. İlgi gösteren, arayan, soran ve mesaj gönderenlere teşekkür ederim. Cevap veremediğim herkesten özür dilerim” ifadelerini kullandı.

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