Çiğ köfte tartışmasında oğlunu öldüren babaya 15 yıl hapis

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık baba Ali Ulusoy getirildi. Duruşmada, ölen Bilal Ulusoy'un ailesi ile sanık avukatı hazır bulundu.

İstanbul Eyüpsultan'da 16 Temmuz 2020'de Bilal Ulusoy, iş çıkışı eve alkollü geldi. Çiğ köfte alarak eve gelen Bilal Ulusoy, yeğeni Alihan'ın çiğ köfte yemek istememesi üzerine sinirlenerek yeğenini dövmeye başladı. Evdekilerin araya girmesiyle yeğen Alihan evden kaçtı. Yeğeninin peşinden giden Bilal Ulusoy'un babası da evden bıçak alarak arkalarından koştu. Bilal Ulusoy, babası Ali Ulusoy ile ‘Sen Alihan'ı neden kolluyorsun' diyerek tartışmaya başladı.

“BABASINI ‘SENİ VURURUM. SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYE TEHDİT ETTİ”

Anne Medine Ulusoy savcılık ifadesinde, oğlu Bilal'in babasına ‘seni vururum. Seni öldürürüm' diye tehdit etmesi üzerine baba Ulusoy da oğluna ‘Öldür artık beni. Sen de kurtul ben de kurtulayım' dediğini anlattı.

HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İSTENDİ

Mütalaasını açıklayan savcı, baba Ali Ulusoy'un olayın yaşanış şekli nedeniyle Ali Ulusoy'un oğlunu haksız tahrik altında öldürdüğünü kaydederek, ‘alt soya karşı kasten öldüreme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

“BİR BABA EVLADINA KIYMAZ”

Baba Ali Ulusoy mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, “Kendimi korumak için peşlerinden giderken bıçak aldım. Sonra karşıma gelip ‘Alihan'ı öldürdüm' dedi. Bıçağın üzerine doğru kendisi geldi. Beni düşürüp tekmelemeye başladı. Kalkınca bıçağı sağa sola salladım. Bir baba evladına kıymaz. Bilerek öldürmez. Sizin vicdanınıza bırakıyorum” dedi.

15 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, Ali Ulusoy'u “haksız tahrik altında oğlunu kasten öldürme' suçundan 18 yıla hapis cezasına çarptırdı. Ardından verilen cezada iyi hal indirimi uygulayarak baba Ulusoy'a verilen cezayı 15 yıla düşürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Ali Ulusoy'un ‘oğlunu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.