Cinayet şüphelisi, evinde kalaşnikofla yakalandı

Olay, 16 Şubat 2021'de Beykoz, Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 gurup arasında saat 23.00 sıralarında silahlı çatışma yaşandı. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışmada, İbrahim Bağcı hayatını kaybetti. Arkadaşı Halitağa K. ise yaralandı.

KALAŞNİKOF BULUNDU

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Cinayet masası dedektifleri öldürme olayının şüphelisinin Gökhan Ç. olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri Gökhan Ç.'nin adresini belirleyince 27 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Baskında Kalaşnikof tipi uzun namlulu silah, çok sayıda mermi, çelik yelek, silah dürbünü ve kar maskesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Gökhan Ç., yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.