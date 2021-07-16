Çinli turist ayı saldırısına uğradı, vücudunda derin kesikler var

Olay, Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki iki rakımlı Karagöl Krateri’nde meydana geldi. Turistik amaçla Tunceli’ye gelen Çinli Jan Emmett Seto, tek başına bölgede yaptığı gezi sırasında, yavrularıyla birlikte olan bir ayının saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Seto, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, durumu hakkında bilgi verdi. Sağlık görevlileri, gelen çağrının bulunduğu koordinatın engebeli arazi olduğundan dolayı bölgeye helikopterle ulaşmak için askeri yetkililerden destek istedi.

Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla sağlık görevlileri askeri helikopterle, Seto’nun bulunduğu bölgeye hareket etti. Bölgeye ulaşan ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı Seto, ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Saldırıda vücudunun birçok bölgesinde derin kesikler oluşan Seto’nun ameliyata alındığı öğrenildi. DHA