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Cinnet geçirdi, eşine ve çocuklarına dehşeti yaşattı

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde cinnet geçiren bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu bıçakladı. Çocuklardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 21:24, 23/02/2021
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Cinnet geçirdi, eşine ve çocuklarına dehşeti yaşattı

Edinilen bilgilere göre, Aşağı Köşk köyünde Ş.T. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirip önce eşi ve 3 çocuğunu ardından kendisini bıçakla yaraladı.

Evden gelen sesleri duyan komşularının 112’yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuklardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ş.T. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:21:23,