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Cipin çarptığı cami imamı hayatını kaybetti

Samsun’da yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine gitmek için yol kenarında yürüyen imam, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Güncellenme: 09:37, 12/03/2021
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Cipin çarptığı cami imamı hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde bulunan Gökçeli Yukarı Mahalle Camii İmam Hatibi Hasan Coşkun’a, yatsı namazı sonrası cami cemaati ile eve giderken plakası tespit edilemeyen bir cip çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cami imamı Hasan Coşkun ağır yaralandı.

Olay yerine intikal eden 112 acil ambulans ekipleri Hasan Coşkun'u Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 61 yaşındaki Hasan Coşkun, hayatını kaybetti. Coşkun'un vefat haberini alan cami cemaati de büyük üzüntü yaşadı. (İHA)

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cami Çarşamba Samsun
Yayınlanma Tarihi:09:13,