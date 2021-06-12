ÇMO: İptal edilmese 200 bin kişinin atıksuyu arıtılmadan Haliç’e verilecekti

Marmara Denizi'ni yok olmanın eşiğine getiren müsilaj sorunu ile birlikte İBB'nin 2019 yılında temel atmama töreni düzenleyerek iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi tekrar gündeme geldi.

Bu tesisin yapımından vazgeçilmesi müsilaj sorununun nedeni olarak gösterildi. Proje iptal edildiğinde arıtma tesisi ile ilgili rapor hazırlayan Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin raporu ise başka bir tehdidi ortaya koydu. Rapora göre tesis yapılsaydı Haliç bitme noktasına gelecekti.

“ATIKSU ALİBEYKÖY DERESİ'NE DEŞARJ EDİLECEKTİ”

Raporda, söz konusu tesisin 235 bin 597 metrekarelik alanda ve günlük 435 bin metreküp kapasitede tasarlandığı, çıkış suyunun 50 bin metreküpünün sulama suyu olarak kullanılması, geri kalan arıtılmış atıksuyun Alibeyköy Deresi'ne, gerekli olması durumunda ise Yenikapı atıksu tüneline deşarjının öngörüldüğü anlatıldı.

“TESİS İSTANBUL'UN KURTARICISI DEĞİL”

Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kentin atıksularının ancak yüzde 10'u mertebesinde bir kapasiteye sahip olduğu kaydedilerek “Bu yüzden İstanbul için kurtarıcı olarak gösterilmesi yanıltıcıdır. Tesiste arıtma çamuru arıtımına yönelik herhangi bir önlem tanımlanmamış, arıtma çamurunun Yenikapı atıksu arıtma tesisine gönderilmesi öngörülmüştür” denildi.

“200 BİN KİŞİNİN ATIKSUYU HALİÇ’E AKACAKTI”

Sulama suyu olarak kullanılacak su dışında Alibeyköy Deresine yapılacak deşarj ile günde yaklaşık 4 ton azot, 400 kilogram fosfor ve en az 18 ton organik maddenin doğrudan Haliç'e boşaltılacağı bilgisi paylaşıldı. Raporda “Organik madde açısından bir değerlendirme yapılmak istenirse bu miktar yaklaşık 200 bin kişinin atıksularının hiç arıtılmadan Haliç'e verilmesi anlamını taşımaktadır. Bu durum mikrobiyolojik aktiviteyi hızlandıracak Haliç`in korunmuş olan ekolojik dengesini ve kirlilikten kısmen arınmış yapısını tehlikeye atacaktır” tespiti yapıldı.