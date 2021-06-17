Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği ileri sürülmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Kayseri’de, 3 yaşındaki oğlu Y.T.’ye sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği öne sürülen Öznur Ö., Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğlu Y.T. ise, koruma altına alınarak, devlet yurduna teslim edildi.

“İLAÇ TABLETLERİNİN İÇİNE MERCİMEK KOYDUM”

Tutuklanan Öznur Ö’nün savcılıkta verdiği ifadede, “Turgut Ö.’den olan oğlum Y.T.’yi dini nikahlı olduğum için eski eşim Adem T.’nin üzerine kaydettirdim. Oğlumla birlikte kalıyoruz. Dini nikahlı eşim İngiltere’de yaşıyordu. Video görüntülerdeki sigara içirtme görüntüsünü ben çekmedim. Görüntüleri ben banyodayken akrabam S.Ö. çekip, Turgut’a atmış. Oğluma ilaç içirdiği şeklinde görüntülerde ise, kesinlikle oğluma ilaç içirmedim. İlaç tabletlerinin ağzı açıktı. Ben de açık tablet içine mercimek koydum. Elimdekiler ilaç değil mercimekti. Çocuğuma kesinlikle ilaç vermedim. Ayrıca eşim Turgut benim iznim dışında özel videoları sosyal medya aracılığıyla paylaşmış. Videolarımı paylaşan Turgut Ö.’den şikayetçiyim” dediği öğrenildi. DHA