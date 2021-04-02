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Çocukları sokağa terk etti, mahalleli eve alıp bakımını üstlendi

Adana’da kalın bağırsak kanserine yakalanan yaşlı adamı çocukları sokağa terk etti. 60 yaşındaki adamı, mahalleli evlerine alıp bakmaya başladı.

Güncellenme: 10:54, 02/04/2021
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Suriyeli Akıl El Şuhada, Hama kentinden 8 ay önce Adana'ya geldi. Şuhada, daha önce Türkiye’ye gelen 6 çocuğunun yanında kalmaya ve Hatay Devlet Hastanesinde tedavi olmaya başladı.

İddiaya göre, Akıl El Şuhada'yı 3 gün önce çocuklarından biri Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’ne gelerek ‘Biz sana artık bakamıyoruz' diyerek sokağa bıraktı.

Bu sırada Akıl El Şuhada’yı gören Ahmet Taş, onu Suriyeli komşularının evine alıp bakımını üstlendi. Taş, her ay 3 defa Hatay Devlet Hastanesine gitmesi gereken adamın bir an önce Adana'da tedavi olmasını istiyor.

Foto: İHA / Yaşlı adama komşuları sahip çıktı

“ONA BAKMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Ahmet Taş, “Oğlu ‘Biz sana artık bakamıyoruz' diyerek onu sokağa bıraktı ve biz de eve aldık. Amcamızın her ay 3 defa tedavi olmak için Hatay'a gitmesi gerekiyormuş. Yetkililere sesleniyoruz amcamızın Adana'da tedavisi olması için buraya sevki gerçekleşsin. 7-8 aydan bu yana hastalığı varmış. Biz amcamıza sahip çıktık. Ona bakmaya çalışacağız” diye konuştu.

Tercüman aracılığıyla konuşan Akıl El Şuhada ise eşinin Suriye'de kaldığını o nedenle burada tek başına yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, “60 yaşındayım, beni çocuklarım attı. Yetkililere sesleniyorum bana baksınlar ben kendime bakamıyorum. Eşim Suriye'de buraya gelemedi sadece çocuklarım var, onlar da bana bakmıyor” ifadelerini kullandı.

Yayınlanma Tarihi:10:52,