Çocukların kavgasına aileler de karışınca kan aktı

Olay, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak’ta dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki ailenin parkta oynayan çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine aile üyeleri de parka geldi.

İki aile üyeleri birbirine bıçak, kemer ve süpürge ile saldırdı. Kadınların da katıldığı kavgada bir genç boğazından bıçaklandı. Araya büyüklerin girmesiyle iki grup, olay yerinden uzaklaştı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

“BU İŞ ÇOK TEHLİKELİ BOYUTA GELDİ”

Mahalle sakini Nedim Köse “Çocuk kavgasında birbirine girdiler. Bir kişinin gırtlağını kesmişler. Olaylar büyüdü. Burada her gün kavga ediyorlar. Artık usandık bıktık. Polis gelince herkes bir tarafa kaçıyor. Bugün bir kişi yaralandığı için polis ilgileniyor. Bu iş çok tehlikeli bir boyuta geldi. Bir önlem alınması gerekiyor” dedi.

“İKİ TANE TORUNUM VAR BU MAHALLEYE GELMİYORLAR”

Torunlarını dışarı çıkaramadığını söyleyen Hatice Pamuk “Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Biz bunlardan bıktık. Bunlar buradan gitsin. İki tane torunum var bu mahalleye gelmiyorlar. Bugün de kemerlerle birbirlerine girdiler.” diye konuştu.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

İki aile arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aralarında kadının da olduğu iki grubun birbirlerine saldırması yer alıyor. (DHA)