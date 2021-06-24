Çocukların kavgasına aileler de katıldı; ortalık savaş alanına döndü

Cebeci Mahallesi’nde sokakta oyun oynayan çocuklar arasında dün saat 22.30 sıralarında kavga çıktı. Çocukların tartıştığını gören aileler de sokağa çıkarak tartışmaya başladı.

İki aile arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan bir kişi evde bulunan balta ile dışarı çıkarak karşı tarafa saldırdı. Taraflar kavgada yumruk, tekme ve sopalarla birbirlerine darp etti.

POLİS KAVGAYI DURDURMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ ETTİ

Kavgaya karışanlardan birinin pompalı tüfek ile havaya ateş ettiği de öne sürüldü. Kavga sırasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis tarafları durdurmak için havaya ateş etti. Meydan savaşını andıran kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonlarına kaydedildi. (DHA)