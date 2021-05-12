Çocukların tehlikeli oyunu dehşete düşürdü

Adapazarı ilçesi Mtihatpaşa Mahallesinde bulunan Sait Fait Abasıyanık Parkı'na gelen ve yaşlarının 18'in altında olduğu değerlendirilen 3 çocuk, ellerindeki silah ile adeta bir oyuncak gibi oynayarak rastgele ateş etti.

Çocukların tehlikeli oyunu o esnada bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; çocukların silahla oynaması ve daha sonrasında birinin havaya doğru rastgele ateş etmesi yer aldı. Çocukların silahı nereden buldukları merak konusu olurken, olay yerinde ise silahtan geriye mermi kovanı kaldı. (İHA)