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Çocukların tehlikeli oyunu dehşete düşürdü

 Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir parkta yaşları 18’den küçük olduğu değerlendirilen 3 çocuğun ellerindeki silahla oynayarak rastgele ateş ettiği anlar dehşete düşürdü.

Güncellenme: 13:06, 12/05/2021
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Adapazarı ilçesi Mtihatpaşa Mahallesinde bulunan Sait Fait Abasıyanık Parkı'na gelen ve yaşlarının 18'in altında olduğu değerlendirilen 3 çocuk, ellerindeki silah ile adeta bir oyuncak gibi oynayarak rastgele ateş etti.

Çocukların tehlikeli oyunu o esnada bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; çocukların silahla oynaması ve daha sonrasında birinin havaya doğru rastgele ateş etmesi yer aldı. Çocukların silahı nereden buldukları merak konusu olurken, olay yerinde ise silahtan geriye mermi kovanı kaldı. (İHA)

Yayınlanma Tarihi:13:01,